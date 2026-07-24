15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» подписала контракт с защитником Сили на один год

«Каролина» подписала контракт с защитником Сили на один год
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Ронаном Сили. Срок двустороннего соглашения составил один год.

Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

По условиям контракта Сили заработает $ 850 тыс., если будет играть в НХЛ, и $ 100 тыс. в случае выступлений за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ. При этом защитник гарантированно получит $ 160 тыс.

В прошлом сезоне 23-летний защитник выступал только за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз». В 69 проведённых играх он сумел отметиться 11 голами и 12 результативными передачами. Также Сили помог команде дойти до финала плей-офф АХЛ, сыграв 21 матч и набрав 2 (1+1) очка.

Материалы по теме
Фото
Фото: хоккеист «Каролины» Элерс проехался с Кубком Стэнли на жёлтом Lamborghini
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android