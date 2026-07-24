«Каролина» подписала контракт с защитником Сили на один год

«Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Ронаном Сили. Срок двустороннего соглашения составил один год.

Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

По условиям контракта Сили заработает $ 850 тыс., если будет играть в НХЛ, и $ 100 тыс. в случае выступлений за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ. При этом защитник гарантированно получит $ 160 тыс.

В прошлом сезоне 23-летний защитник выступал только за фарм-клуб «Каролины» «Чикаго Вулвз». В 69 проведённых играх он сумел отметиться 11 голами и 12 результативными передачами. Также Сили помог команде дойти до финала плей-офф АХЛ, сыграв 21 матч и набрав 2 (1+1) очка.