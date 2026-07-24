«Элитный вратарь». The Hockey News — о 18-летнем Дмитрии Боричеве из «Локо»

Крупный североамериканский портал The Hockey News представил материал о перспективных хоккеистах из системы «Нэшвилл Предаторз», в том числе коснувшись темы 18-летнего голкипера «Локо-76» Дмитрия Боричева, который был выбран американским клубом на драфте НХЛ 2026 года в третьем раунде под общим 70-м номером.

«Нэшвилл» пополнил свой состав одним из лучших вратарей-проспектов драфта Дмитрием Боричевым. Это элитный вратарь, умеющий эффективно использовать коньки при боковых перемещениях. Его техника безупречна, и он отлично контролирует лёд. Рост российского голкипера составляет 188 см, так что он не самый крупный, но он так хорошо двигается в воротах, что кажется, будто он больше, чем есть на самом деле», — говорится в тексте The Hockey News.