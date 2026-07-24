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Бывший главный тренер СКА Сергей Зубов получил должность в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз»

Бывший главный тренер СКА Сергей Зубов получил должность в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз»
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«Сент-Луис Блюз» на своём официальном сайте объявил о назначении олимпийского чемпиона Сергея Зубова на пост советника по хоккейным операциям.

56-летний Зубов — воспитанник московского ЦСКА, из которого в 1992 году перебрался в НХЛ, где стал выступать за задрафтовавший его под общим 85-м номером в 1990-м «Нью-Йорк Рейнджерс», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 1994 году. Также в главной североамериканской лиге защитник играл за «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». В техасском клубе Зубов выиграл ещё один Кубок Стэнли.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб санкт-петербургского СКА, за который играл после возвращения из НХЛ, позднее был назначен главным тренером команды. Также работал в «Сочи», рижском «Динамо» и «Тракторе».

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