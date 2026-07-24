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В «Сент-Луисе» прокомментировали назначение Зубова советником по хоккейным операциям

В «Сент-Луисе» прокомментировали назначение Зубова советником по хоккейным операциям
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Александр Стин прокомментировал назначение бывшего главного тренера СКА и «Сочи» Сергея Зубова на пост советника по хоккейным операциям клуба.

«Мы рады приветствовать Сергея, обладающего невероятным послужным списком, который он создал за свою игровую карьеру хоккеиста, достойного Зала славы. В качестве наставника он привнесёт уникальные навыки и опыт, которые станут ценным активом для всей нашей группы по хоккейным операциям», — приводит слова Стина официальный сайт «Сент-Луиса».

О назначении 56-летнего Зубова стало известно сегодня, 24 июля. Срок контракта с россиянином не сообщается.

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