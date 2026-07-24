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Фото: Арсений Грицюк встретился с российским боксёром Дмитрием Биволом

Фото: Арсений Грицюк встретился с российским боксёром Дмитрием Биволом
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) Дмитрием Биволом. Общее фото хоккеист опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Арсения Грицюка

«Приятные встречи в Санкт-Петербурге», — подписал фотографию Грицюк.

25-летний Грицюк в прошлом сезоне провёл 66 матчей за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись в них 13 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. В июне 2026 года нападающий продлил контракт с «дьяволами» на три года с кэпхитом $ 3,25 млн.

Последний на текущий момент бой Бивола состоялся 24 июля 2026 года, россиянин победил единогласным решением судей немца Михаэля Айферта.

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