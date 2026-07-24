Патрик Кейн — о переходе в «Чикаго»: я вернулся домой, не чтобы уйти в закат

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал своё возвращение в клуб, заявив, что хочет быть в команде одним из ключевых игроков.

«Я вернулся домой не для того чтобы уйти в закат. Хочу быть ключевым игроком здесь», — приводит слова Кейна журналист Чарли Румелиотис на своей странице в социальной сети X.

Интересно, что свою пресс-конференцию по случаю возвращения в «Чикаго» Кейн начал с шутки, обращаясь к собравшимся журналистам: «Как дела, ребят? Сколько знакомых лиц!»

Контракт 37-летнего Кейна с «Чикаго» рассчитан на два года с кэпхитом $ 8 млн. В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу, выступая за «Детройт Ред Уингз».