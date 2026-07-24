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«Коламбус» договорился с Силлинджером о контракте, избежав арбитража

«Коламбус» договорился с Силлинджером о контракте, избежав арбитража
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«Коламбус Блю Джекетс» договорился о контракте с нападающим Коулом Силлинджером, сообщает авторитетный журналист Эллиот Фридман на своей странице в социальной сети X. Таким образом, стороны избежали арбитража по разрешению подобных вопросов.

По информации источника, срок соглашение Силлинджера с «Коламбусом» составит три года. Кэпхит контракта — $ 4,625 млн.

23-летний Силлинджер, являющийся уроженцем Коламбуса, в прошлом сезоне провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись в них восемью заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+2». Форвард был выбран «Коламбусом» на драфте в 2021 году под общим 12-м номером.

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