Леонид Вайсфельд: минскому «Динамо» Евгений Кузнецов подходит

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе известного российского нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо». По словам эксперта, форвард подойдёт любой команде чемпионата, если будет в хорошей форме.

«Кузнецову подходит любая команда, вопрос только один: в какой он форме? Учитывая, что тренером «Динамо» является Сергей Брылин, его можно считать североамериканским тренером. Почему нет? Минскому «Динамо» Кузнецов тоже подходит.

Вопрос в одном: в каком состоянии он будет в сезоне. Вот и всё. Если он хорошо подготовится и будет в хорошей форме, он подойдёт абсолютно любой команде. Всё зависит только от Евгения», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

34-летний Кузнецов находится в статусе свободного агента после ухода из уфимского «Салавата Юлаева», за который выступал в прошлом сезоне КХЛ. На счету нападающего 18 (6+12) очков в 19 матчах за уфимцев, а также 9 (1+8) очков в 15 играх за магнитогорский «Металлург» в регулярном чемпионате.