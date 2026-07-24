«Как можно не думать об этом?» Патрик Кейн — о возможности игры с Коннором Бедардом

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн высказался о возможности сыграть вместе с форвардом Коннором Бедардом в составе «ястребов».

«Было круто услышать его комментарии и узнать, как он взбудоражен в связи с моим возвращением. Коннор кажется мне отличным парнем. Много общался с ним раньше, мы тренировались вместе. У него безграничный потенциал. Он действует так, как другие хоккеисты не могут. У него есть особый фактор, так что играть с ним было бы интересно.

Как можно не думать о том, чтобы играть с Бедардом? Он очень особенный игрок. Это будет мой 20-й год в лиге, скорее всего, увижу такие пасы, которых раньше никогда не видел, играя с ним. Это показывает, что он отличный игрок», — приводит слова Кейна журналист Чарли Румелиотис на своей странице в социальной сети X.