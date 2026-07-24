15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как можно не думать об этом?» Патрик Кейн — о возможности игры с Коннором Бедардом

«Как можно не думать об этом?» Патрик Кейн — о возможности игры с Коннором Бедардом
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн высказался о возможности сыграть вместе с форвардом Коннором Бедардом в составе «ястребов».

«Было круто услышать его комментарии и узнать, как он взбудоражен в связи с моим возвращением. Коннор кажется мне отличным парнем. Много общался с ним раньше, мы тренировались вместе. У него безграничный потенциал. Он действует так, как другие хоккеисты не могут. У него есть особый фактор, так что играть с ним было бы интересно.

Как можно не думать о том, чтобы играть с Бедардом? Он очень особенный игрок. Это будет мой 20-й год в лиге, скорее всего, увижу такие пасы, которых раньше никогда не видел, играя с ним. Это показывает, что он отличный игрок», — приводит слова Кейна журналист Чарли Румелиотис на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Патрик Кейн — о переходе в «Чикаго»: я вернулся домой не для того, чтобы уйти в закат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android