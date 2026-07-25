Быков — о Ларионове и Захаркине в СКА: команда находится в хороших и правильных руках

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективе тандема Игоря Ларионова и Игоря Захаркина в СКА.
— В системе СКА сейчас трудится ваш давний товарищ Игорь Захаркин. Поддерживаете отношения?
— Конечно. Хочется пожелать СКА всего самого доброго. Видно, как в клубе скрупулёзно создаётся и выстраивается рабочий процесс. Уверен, что у команды всё будет хорошо. Посмотрите, какие опытные люди работают в СКА.
— Целых два профессора, Вячеслав Аркадьевич!
— Согласен с вами (смеётся). Игорь Николаевич Ларионов работает главным тренером, Игорь Владимирович Захаркин тоже принимает активное участие в жизни клуба, занимается возложенными на него обязанностями (Захаркин занимает должность советника генерального директора СКА. — Прим. «Чемпионата»). Ларионов, Захаркин — с таким опытом, который есть у этих специалистов, можно сказать: команда находится в хороших и правильных руках. В СКА работает вертикаль, которую мы в своё время и создавали, — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
65-летний Ларионов возглавил санкт-петербургский клуб в июне 2025 года. Захаркин занимает пост советника гендиректора петербургского клуба.