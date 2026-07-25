Вячеслав Быков отреагировал на второе подряд чемпионство «Локомотива» в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на второе подряд чемпионство ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге.

— Самым ярким примером чётко выстроенной системы и вертикали сейчас является «Локомотив», дважды подряд завоевавший Кубок Гагарина. Согласны с этим?

— Да. Здесь нужно отдать должное президенту клуба Юрию Николаевичу Яковлеву. Мы с ним в своё время много общались. В Ярославле всё выстроено, отлажено и работает чётко, как часы. Там очень хорошая школа, хоккейный интернат. Поэтому в «Локомотиве» так много местных воспитанников. И руководство клуба, и Игорь Никитин, и Боб Хартли проделали большую работу, отсюда и два чемпионства подряд. Пришедший на пост главного тренера Дмитрий Квартальнов получит в свои руки очень хорошую команду с талантливыми и одарёнными спортсменами, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате».