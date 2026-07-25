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Быков — о «Салавате»: нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов

Быков — о «Салавате»: нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об уфимском «Салавате Юлаеве», во главе которого работает Виктор Козлов.

— Наверняка наблюдаете за «Салаватом Юлаевым», с которым вы, как и со СКА, выигрывали Кубок Гагарина?
— Мне нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов. Помню его прекрасным хоккеистом, талантливым форвардом. Человек с огромным хоккейным опытом. Не удивительно, что он стал сильным тренером. Виктор — знаковая личность для Уфы, капитан чемпионской команды. «Салават Юлаев» — это достояние целой республики. В Башкирии всегда приятная атмосфера, болельщики требовательны и очень любят свою команду, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате».
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