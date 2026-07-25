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Вячеслав Быков ответил, планирует ли следить за новым сезоном КХЛ

Вячеслав Быков ответил, планирует ли следить за новым сезоном КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о «Тракторе» и ответил на вопрос, будет ли он следить за новым сезоном Континентальной хоккейной лиги.

— Не могу не спросить и про родной для вас Челябинск.
— Ох, в моей карьере столько команд и все родные (смеётся). «Трактор», безусловно, всегда помню и люблю. Я вырос в Челябинске, местная школа хоккея очень многое мне дала. Возможность реализовать себя, проложить путь в профессиональный хоккей, — всё это благодаря ей. Благодарен всем специалистам, с которыми работал. Всем людям, прославлявшим челябинский хоккей: Петру Васильевичу Дубровину, Геннадию Фёдоровичу Цыгурову, Валерию Константиновичу Белоусову. «Трактор» — это клуб со своей большой историей. Желаю ему успехов и побед в новом сезоне.

— Планируете следить за новым сезоном в КХЛ?
— Безусловно, буду следить. Мы же все выросли в одной индустрии, как без этого? Хоккей — это вся наша жизнь. Где бы я ни находился — всегда с интересом и с уважением слежу за командами. Особенно за теми, в которых мне довелось поработать. Это разные регионы, разные судьбы. Для меня всегда было большой честью знакомиться с новыми людьми, приобщать всех к хоккею и спорту, развивать и пропагандировать его, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате».
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