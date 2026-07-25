Быков: возвращение сборной России станет вишенкой на праздничном торте. Мы все очень ждём

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил надежду на скорое возвращение российских команд на международную арену. По состоянию на июль 2026 года сборная России по хоккею продолжает оставаться вне международных турниров. С 2022-го команда не участвует в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

— Болельщики соскучились по сборной России и её возвращению на международную арену. Вы тоже?

— Мы все очень ждём возвращения российской сборной, это станет вишенкой на праздничном торте. Будем надеяться, что благоразумие и здравый смысл возобладают и нашим хоккеистам, а также всем остальным спортсменам дадут шанс показать себя и реализовать свой потенциал на международных соревнованиях. Наши атлеты — одни из лучших. Они нужны мировому спорту. Развитие и прогресс в любой сфере возможны только при участии всех сильнейших. Спорт в этом плане не исключение, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате».