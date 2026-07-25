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Никита Гребёнкин начнёт подготовку к сезону в составе «Филадельфии» — источник

Никита Гребёнкин начнёт подготовку к сезону в составе «Филадельфии» — источник
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин избежал операции и готов принять участие в сентябрьском тренировочном сборе команды. Об этом сообщил журналист Чарли О’Коннор в социальной сети X. 23‑летний россиянин получил травму верхней части тела в марте, с тех пор он не выходил на лёд. Его контракт с «Филадельфией» истёк.

«По данным источника в команде, всё выглядит хорошо, и Гребёнкин будет полностью здоров и готов к тренировочному сбору в сентябре. Конечно, за следующие полтора месяца возможен рецидив, но сейчас всё выглядит хорошо. Операция не потребовалась», — написал О’Коннор.

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