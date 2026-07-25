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«В нём было что-то особенное четыре года назад». Кэссиди — о Дорофееве

«В нём было что-то особенное четыре года назад». Кэссиди — о Дорофееве
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Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди вспомнил о своём первом впечатлении об экс-нападающем команды Павле Дорофееве. Кэссиди работал с форвардом в «Вегасе» с 2022 по 2026 год. Сейчас Дорофеев выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В то время в нём было что-то особенное. Он мог забивать голы в НХЛ, и я имею в виду, что его бросок мог пробить вратаря с фланга. Это были не только броски с дальней дистанции. Он забивал в большинстве и, конечно, мог бросить с дальней дистанции, но он также был готов идти на риск. Тогда он был немного худощавым. Ему был всего 21 год, так что физической формы ему не хватало», — приводит слова Кэссиди The Athletic.

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