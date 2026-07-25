Команда Панарина — Команда Сергачёва: во сколько начало Матча года 2026, где смотреть

Сегодня, 25 июля, состоится Матч года — 2026 между командами Панарина и Сергачёва. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена». Начало запланировано на 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный Первый канал. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

Формат матча изменился по сравнению с предыдущими годами. Если раньше команды делились на «Восток» (звёзды КХЛ) и «Запад» (звёзды НХЛ), то теперь на льду встретятся две смешанные команды — Команда Михаила Сергачёва и Команда Артемия Панарина. Их составы были определены по итогам драфта, который прошёл 13 июля.