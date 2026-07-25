Команда Панарина — Команда Сергачёва: составы, список участников Матча года 2026

Сегодня, 25 июля, состоится Матч года — 2026 между командами Панарина и Сергачёва. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена». Начало запланировано на 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный Первый канал. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Сергачёва:

Вратари: Илья Сорокин, Ярослав Аскаров, Максим Дорожко;

Защитники: Александр Романов, Илья Любушкин, Михаил Сергачёв, Дмитрий Симашев, Иван Проворов, Даниил Пыленков, Григорий Дронов, Егор Яковлев;

Нападающие: Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв, Прохор Полтапов, Артем Галимов, Кирилл Марченко, Константин Окулов, Николай Голдобин, Егор Сурин, Алексей Протас, Матвей Гридин, Валерий Ничушкин.

Команда Панарина:

Вратари: Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Никита Серебряков;

Защитники: Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Рушан Рафиков, Андрей Миронов, Александр Никишин, Павел Минтюков, Шакир Мухамадуллин, Никита Лямкин;

Нападающие: Артемий Панарин, Матвей Мичков, Дмитрий Яшкин, Кирилл Капризов, Марат Хуснутдинов, Максим Шалунов, Максим Цыплаков, Вадим Шипачёв, Александр Жаровский, Александр Барабанов, Василий Подколзин, Михаил Мальцев.