Команда Панарина — Команда Сергачёва: онлайн-трансляция Матча года — 2026 началась

Начался Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

Формат матча изменился по сравнению с предыдущими годами. Раньше команды делились на «Восток» (звёзды КХЛ) и «Запад» (звёзды НХЛ), теперь на льду встретятся две смешанные команды.