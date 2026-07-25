Команда Панарина — Команда Сергачёва: онлайн-трансляция Матча года — 2026 началась
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Начался Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Команда Панарина
1-й период
1 : 0
Команда Сергачёва
1:0 Мичков (Шалунов) – 15:58 (5x5)
Матч года — 2026 — это благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.
Формат матча изменился по сравнению с предыдущими годами. Раньше команды делились на «Восток» (звёзды КХЛ) и «Запад» (звёзды НХЛ), теперь на льду встретятся две смешанные команды.
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