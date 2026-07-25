Олимпийский чемпион Давыдов посоветовал Никите Гусеву брать примёр с Вадима Шипачёва

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о том, что московское «Динамо» до сих пор не подписало новый контракт с нападающим Никитой Гусевым.

— Виталий Семёнович, как вы и опасались, после громких интервью тренера процесс подписания нового контракта с лидером «Динамо» Никитой Гусевым затянулся…

— Меня ситуация с Гусевым, честно говоря, беспокоит. Через неделю предстоит выходить на и так укороченные сборы – а ясности с нашим лидером нет. Более того, пошли разговоры о том, а нужен ли «Динамо» Гусев. Плюс пресса пишет о предложении от «Шанхая». Всё это лишь отвлекает от главного.

— От чего?

— Сегодня в КХЛ ветеранов уровня Радулова или Шипачёва – раз, два и обчёлся. Гусев необходим московскому «Динамо». Вот что в нынешней ситуации главное.

— Что посоветуете Никите?

— Не совсем понимаю, как в эту историю затесался «Шанхай». Да, Гусев наберёт в китайском клубе свои очки, но, при всём уважении к «Шанхаю», для Никиты игра за эту команду, которая не решает серьёзных задач, станет пенсией. Лучше взять пример с того же Шипачёва, который сохранил турнирные амбиции, стал ориентиром для молодёжи и вокруг которого стремительно растут молодые игроки. «Динамо» в предстоящем сезоне тоже станет молодой командой – и опыт Гусева будет ещё более востребованным. Надеюсь, Гусев это понимает – и не будет торопиться на хоккейную пенсию, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.