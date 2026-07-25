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Экс-тренер «Вегаса» назвал отличительную черту Павла Дорофеева

Экс-тренер «Вегаса» назвал отличительную черту Павла Дорофеева
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Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди назвал отличительную черту российского нападающего команды Павла Дорофеева. Кэссиди работал с форвардом в «Вегасе» с 2022 по 2026 год. Сейчас Дорофеев выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Он точен и может чисто переиграть вратаря с определённого расстояния, так что это первое, на что обращаешь внимание. Я бы не сказал, что его целенаправленно атакуют, но с ним часто пытаются бороться физически. И он стал гораздо лучше справляться с этой частью игры. Он действительно проделал хорошую работу, чтобы стать достаточно сильным для такого стиля игры», — приводит слова Кэссиди The Athletic.

Дорофеев — воспитанник «Металлурга». За «Вегас» он выступал с 2021 по 2026 год.

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