«Не все верят в перспективы его команды». Виталий Давыдов — о Гатиятулине и «Ак Барсе»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об «Ак Барсе» и главном тренере казанской команды Анваре Гатиятулине в преддверии нового сезона КХЛ.

— Что в последнее время удивляет в КХЛ?

— Не ожидал, что снайпер Барабанов покинет «Ак Барс» и подпишет контракт с «Автомобилистом», да ещё, судя по прессе, на рекордную сумму.

— Как объясните этот переход?

— «Автомобилист» собирает под Алексея Кудашова мощный состав – как это пять лет делало наше «Динамо». За ценой Екатеринбург не стоит, посмотрим, чем всё это обернётся. Но меня больше удивила Казань. Такая мощная команда – и в общем-то отдала Барабанова.

— В чём логика?

— Наверное, работает тренерский фактор. Анвар Гатиятулин, как кажется со стороны, сухой, неэмоциональный тренер. Думаю, не всем игрокам это нравится – и не все верят в перспективы его команды. Видимо, отсюда все летние потери «Ак Барса», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.