Пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги сообщила, что 31-летний защитник Зият Пайгин стал хоккеистом «Тамбова». В КХЛ опытный хоккеист сыграл 422 матча, набрав 107 (36+71) очков, а в ВХЛ игрок обороны провёл 51 матч, в которых набрал 27 (11+16) очков. Выступал за «Барс», «Ладу» и «Омские Крылья».

Пайгин родился 8 февраля 1995 года в Тольятти, в 10 лет присоединился к системе казанского «Ак Барса», где прошёл путь от молодёжных команд до дебюта в КХЛ в 2014 году.

В 2015 году Зият был выбран на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз» под 209‑м номером, провёл время в фарм‑клубе «Бейкерсфилд Кондорс», а затем вернулся в КХЛ, выступая за «Сочи», «Локомотив» и другие клубы. В составе молодёжной сборной России Пайгин выиграл серебро чемпионата мира 2015 года, отметившись решающим голом в полуфинале против шведов.