Брюс Кэссиди назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времён, обсуждая Дорофеева

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о российском нападающем Павле Дорофееве. Кэссиди работал с форвардом в «Вегасе» с 2022 по 2026 год. Сейчас Дорофеев выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Алексу Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший бомбардир всех времён», — приводит слова Кэссиди The Athletic. Тренер произнёс эту фразу, отвечая на заявление, что роль форварда мешает Дорофееву проявить свои лучшие качества.

Дорофеев — воспитанник «Металлурга». Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.