15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брюс Кэссиди назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времён, обсуждая Дорофеева

Брюс Кэссиди назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времён, обсуждая Дорофеева
Комментарии

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о российском нападающем Павле Дорофееве. Кэссиди работал с форвардом в «Вегасе» с 2022 по 2026 год. Сейчас Дорофеев выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Алексу Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший бомбардир всех времён», — приводит слова Кэссиди The Athletic. Тренер произнёс эту фразу, отвечая на заявление, что роль форварда мешает Дорофееву проявить свои лучшие качества.

Дорофеев — воспитанник «Металлурга». Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Материалы по теме
Экс-тренер «Вегаса» назвал отличительную черту Павла Дорофеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android