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Давыдов: «Металлург» хорошо укрепился, там есть такой фактор, как Андрей Разин

Давыдов: «Металлург» хорошо укрепился, там есть такой фактор, как Андрей Разин
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о магнитогорском «Металлурге», упомянув главного тренера команды Андрея Разина.

— На Востоке будут новые фавориты?
— Нет, у Казани большой запас прочности, она остаётся лидером. Как и «Авангард». С интересом послежу за «Автомобилистом» и Кудашовым, может, у него получится лучше, чем в «Динамо». Чудит с иностранцами «Трактор», но для меня ещё со времён СССР Челябинск всегда был одной из самых узнаваемых и симпатичных команд. Если за кого из больших клубов Востока и есть беспокойство, то за «Салават Юлаев» и «Металлург».

— Почему?
— «Металлург» за лето хорошо укрепился, но там есть такой фактор, как Андрей Разин. Два года назад в чемпионский сезон считал его одним из самых интересных тренеров КХЛ, но затем Разин, к сожалению, начал чудить. Пошли странные пресс-конференции, плюс история с Кузнецовым. Разину нужно вернуться в своё состояние двухлетней давности. Иначе «Металлург» ждёт невесёлый сезон для болельщиков и, наоборот, весёлый для прессы, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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