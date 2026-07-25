«Торпедо» объявило о возвращении защитника Бреуса

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о подписании контракта с защитником Дмитрием Бреусом. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два года.

«Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый односторонний контракт с защитником Дмитрием Бреусом. Обновлённое соглашение с 22-летним игроком обороны действует до 31 мая 2028 года. Прошедший сезон защитник сборной Казахстана провёл в аренде в хоккейном клубе «Барыс». В составе команды из Астаны он сыграл 62 матча, проводя на площадке более 14 минут за игру. Помимо выполнения непосредственных оборонительных задач, он заработал для своей команды 10 очков по системе «гол+пас». Также на его счету пять матчей и две заброшенные шайбы в составе сборной на чемпионате мира. Желаем Дмитрию успешных новых сезонов в «Торпедо»!» — сказано в сообщении пресс-службы автозаводцев.