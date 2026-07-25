Роман Ротенберг выложил фото с Сергеем Фёдоровым в день Матча года — 2026

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг опубликовал фотографию с бывшим главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым. Сегодня, 25 июля, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт Матч года — 2026, в котором сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Фёдоров является генеральным менеджером команды Сергачёва, а Ротенберг войдёт в её тренерский штаб.

«Сергей Фёдоров со своим подчинённым тренером», — подписал снимок Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Ротенберга

Матч года — 2026 — благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.