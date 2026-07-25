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Роман Ротенберг выложил фото с Сергеем Фёдоровым в день Матча года — 2026

Роман Ротенберг выложил фото с Сергеем Фёдоровым в день Матча года — 2026
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг опубликовал фотографию с бывшим главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым. Сегодня, 25 июля, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт Матч года — 2026, в котором сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Фёдоров является генеральным менеджером команды Сергачёва, а Ротенберг войдёт в её тренерский штаб.

Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Команда Панарина
Не начался
Команда Сергачёва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сергей Фёдоров со своим подчинённым тренером», — подписал снимок Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Ротенберга

Матч года — 2026 — благотворительное спортивное событие, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

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