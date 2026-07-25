15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эндрю Манджапане поделился мнением об Александре Овечкине

Эндрю Манджапане поделился мнением об Александре Овечкине
Комментарии

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане поделился мнением о российском нападающем команды Александре Овечкине.

«Овечкин – один из лучших игроков из тех, с которыми мне доводилось играть. Очень спокойный и весёлый. Он отыграл в НХЛ 21 сезон, но до сих пор очень счастлив, когда каждый день приходит на каток. Уверен, что когда буду вспоминать свою карьеру, то расскажу об этом своему сыну», – приводит слова Манджапане TSN.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Материалы по теме
Брюс Кэссиди назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времён, обсуждая Дорофеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android