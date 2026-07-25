Эндрю Манджапане поделился мнением об Александре Овечкине

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане поделился мнением о российском нападающем команды Александре Овечкине.

«Овечкин – один из лучших игроков из тех, с которыми мне доводилось играть. Очень спокойный и весёлый. Он отыграл в НХЛ 21 сезон, но до сих пор очень счастлив, когда каждый день приходит на каток. Уверен, что когда буду вспоминать свою карьеру, то расскажу об этом своему сыну», – приводит слова Манджапане TSN.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.