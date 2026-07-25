Агент: Бутеец — одарённый вратарь, он будет явлением в нашем хоккее

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы голкипера Вячеслава Бутееца, оценил перспективы вратаря. Ранее Бутеец пополнил состав «Шанхайских Драконов» на условиях аренды из челябинского «Трактора».

— Я считаю, что это серьёзное усиление для «Драконов». На текущий момент мало кто имеет представление, насколько хорош Вячеслав Бутеец, но тем не менее это очень перспективный и сильный вратарь. Он хорошо оснащён технически, одарён талантом и находится в хорошем возрасте. Бутеец однозначно будет явлением в российском хоккее.

— Через год Бутеец сможет вернуться в «Трактор»?

— Да, контракт с «Трактором» подписан на два года, и один сезон он проведёт в аренде. Очевидно то, что всё будет зависеть от игры Вячеслава в «Тракторе», но я уверен в том, что он покажет достойный результат. И, конечно же, челябинский воспитанник должен играть в Челябинске. Дай бог, чтобы он интересовал клуб своей игрой, а в дальнейшем — долгосрочными отношениями, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».