Капитан «Локомотива» Елесин привёз Кубок Гагарина ярославским следж-хоккеистам

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что капитан команды Александр Елесин привёз Кубок Гагарина ярославским следж-хоккеистам, опубликовав соответствующий пост в телеграм-канале. Следж-хоккей — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

«Свой день с трофеем Александр Елесин разделил с командами «Локо-следж» и «Локо-следж юниор». Игроки провели открытую тренировку, после которой пообщались и сфотографировались с капитаном «Локомотива», а также получили от него подарки и автографы. Кстати, «Локо-следж» сейчас готовится к чемпионату России. Надеемся, победный заряд от Александра Елесина принесёт им удачу на турнире!» — сказано в сообщении пресс-службы ярославцев.