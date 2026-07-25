В ЦСКА сообщили, что Сергей Фёдоров продолжит работать в клубе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр и член наблюдательного совета клуба Сергей Фёдоров будет помогать тренерскому штабу армейцев на льду во время тренировок после начала предсезонных сборов.

«Мы работаем в том же формате, что и в прошлом году. С ним мы обсудили эти моменты, встретились, обговорили расписание и функционал. Он продолжает трудиться с нами. У него будет фронт работы, очень важный для команды. И когда это направление будет отрабатываться, он выйдет на лёд с командой. Это будет с начала сборов», — приводит слова Никитина ТАСС.

В качестве главного тренера Фёдоров приводил армейцев к победе в Кубке Гагарина в 2022-м и 2023-м.