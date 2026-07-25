Виталий Давыдов: потолок «Салавата Юлаева» — путёвка в плей-офф, не выше

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выразил мнение, что «Салават Юлаев» в следующем сезоне КХЛ не добьётся больших успехов.

«Посмотрел таблицу переходов, у Уфы самая скромная селекция и на Востоке, и, наверное, во всей лиге. Понятно, что Шипачёв своё дело сделает и рядом с ним обязательно выстрелит кто-то из молодых. Но рассчитывать только на молодёжь в современной КХЛ нельзя, нужен опытный костяк, легионеры. А иностранцы у Уфы за исключением Ремпала – слабые, на третье-четвёртое звено. Все мы ждём от Виктора Козлова очередной чудесный сезон. Но как бы ни сработал тренерский штаб, потолок этой Уфы – путёвка в плей-офф, не выше», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.