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Сергей Коньков: в Матче года — 2026 собраны лучшие имена российского хоккея

Сергей Коньков: в Матче года — 2026 собраны лучшие имена российского хоккея
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о проведении Матча года — 2026. Игра между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Команда Панарина
Не начался
Команда Сергачёва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь это про шоу. Если эти матчи собирают деньги на благотворительность, то это очень здорово! В Матче года, который пройдёт в Санкт-Петербурге, собраны лучшие имена российского хоккея. Это поднятие интереса к хоккею, привлечение в спорт детей и родителей. Ребята делают классное мероприятие. Интерес к нему колоссальный. В Москве билетов не было. Сейчас, думаю, похожая история будет в Северной столице. Мне нравятся такие мероприятия. Есть спрос. И они действительно проходят качественно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

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