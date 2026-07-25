Сергей Коньков: в Матче года — 2026 собраны лучшие имена российского хоккея

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о проведении Матча года — 2026. Игра между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 мск.

«В первую очередь это про шоу. Если эти матчи собирают деньги на благотворительность, то это очень здорово! В Матче года, который пройдёт в Санкт-Петербурге, собраны лучшие имена российского хоккея. Это поднятие интереса к хоккею, привлечение в спорт детей и родителей. Ребята делают классное мероприятие. Интерес к нему колоссальный. В Москве билетов не было. Сейчас, думаю, похожая история будет в Северной столице. Мне нравятся такие мероприятия. Есть спрос. И они действительно проходят качественно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».