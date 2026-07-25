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«Адмирал» победил «Юность» в первом матче предсезонной подготовки

«Адмирал» победил «Юность» в первом матче предсезонной подготовки
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«Адмирал» провёл первую встречу во время предсезонной подготовки. Соперником была «Юность» из Минска. Клуб Континентальной хоккейной лиги одержал победу со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Илья Морозов и Кирилл Жуков.

Игроки «Адмирала», находящиеся на двусторонних, пробных контрактах, проводят сбор в Беларуси. В рамках сбора и до старта подготовки игроков на односторонних контрактах «Адмирал» проведет ещё два контрольных матча с местными командами – 28 июля с солигорским «Шахтёром», 29 июля с «Брестом».

Новый сезон КХЛ «Адмирал» начнёт гостевой встречей с «Ак Барсом». Матч в Казани состоится 7 сентября.

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