Дементьев высказался о назначении Сергея Зубова в «Сент-Луис»

Эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о том, что Сергей Зубов занял должность советника по хоккейным операциям «Сент-Луис Блюз».

«Признаться честно, я рад за Зубова и его назначение в «Сент-Луис». Он, будучи игроком и тренером, доказал, что является авторитетным человеком. У меня есть знакомые хоккеисты, которые были впечатлены его подходом, он не орёт, у него чисто североамериканский подход с объяснениями и разъяснениями», — приводит слова Дементьева LiveResult.

56-летний Зубов — воспитанник московского ЦСКА, из которого в 1992 году перебрался в НХЛ, где стал выступать за задрафтовавший его под общим 85-м номером в 1990-м «Нью-Йорк Рейнджерс», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 1994 году. Также в главной североамериканской лиге защитник играл за «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». В техасском клубе Зубов выиграл ещё один Кубок Стэнли.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб санкт-петербургского СКА, за который играл после возвращения из НХЛ, позднее был назначен главным тренером команды. Также работал в «Сочи», рижском «Динамо» и «Тракторе».