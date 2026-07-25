«Чикаго» и Джонатан Тэйвз могут подписать однодневный контракт

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон заявил, что клуб может подписать однодневный контракт с Джонатаном Тэйвзом, чтобы тот завершил карьеру в статусе игрока команды.

38-летний форвард объявил об окончании игровой карьеры 19 июня. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

«Мы бы очень хотели, чтобы Джонатан вернулся. Мы уже делали это с Марианом Госсой. Ничего ещё не решено, но я думаю, что мы, скорее всего, пойдём по этому пути. Его возвращение вместе с Кейном было бы захватывающим событием – снова видеть их обоих в качестве игроков «Блэкхоукс». Я не знаю никаких конкретных планов. Уверен, у нас будут новости, когда мы сделаем объявление», – цитирует Дэвидсона сайт НХЛ.