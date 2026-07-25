«Коламбус» подписал контракт с форвардом Силлинджером на общую сумму $ 13,875 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал трёхлетний контракт с нападающим Коулом Силлинджером на сумму $ 13,875 млн (кэпхит $ 4,625 млн). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Коул — трудолюбивый, надёжный форвард, одинаково хорошо играющий как в атаке, так и в защите, обладающий выдающимися личностными качествами и продолжающий расти и совершенствоваться. Он провёл много игр в лиге в очень молодом возрасте, и мы рады его будущему и его вкладу в нашу организацию», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

В прошлом сезоне 23-летний Силлинджер сыграл 81 матч, где записал на свой счёт 33 (8+25) очка. Всего в НХЛ на его счету 367 встреч и 140 (51+89) очков.