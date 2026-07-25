Андрей Крутов: агрессия Сурина на льду выглядит очень круто, он главный шоумен КХЛ

Нападающий «Амура» Андрей Крутов высказался про стиль игры и общения форварда «Локомотива» Егора Сурина.

— А кто главный шоумен КХЛ?

— Лично для меня это Егор Сурин. Он равняется на Сашу Радулова, у них действительно похожие стили, но агрессия Егора на льду выглядит очень круто. Сурин не делает фантастических обыгрышей и всё равно является хоккеистом топ-уровня. Он шоумен и вне льда, поэтому и получил награду лучшему хоккеисту-блогеру прошедшего сезона. Ещё отмечу медийных Колю Голдобина, Васю Атанасова и Богдана Конюшкова.

— Вы давно дружите с Суриным?

— Лет с 13. Познакомились на турнире регионов: он играл за Центральный федеральный округ, а я за Поволжье. Там же познакомился с Ромой Лутцевым. Мы с Егором стали плотно общаться, когда впервые приехали в состав сборной России. Мы постоянно на связи, пишем друг другу.

— Сурин был шоуменом с самого детства?

— На его характер повлиял Радулов, но Егор был шоуменом ещё в МХЛ. Что только не вытворял в дебютном сезоне… В КХЛ он просто продолжил транслировать агрессивный хоккей. Хоть мы и одного возраста, с Сурина всё равно хочется брать пример, — цитирует Крутова сайт КХЛ.