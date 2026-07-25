«Вся НХЛ ждала». Форвард «Вашингтона» — о новом контракте Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о продлении контракта Александра Овечкина со столичным клубом.

– В «Вашингтоне» сидели на иголках в ожидании нового контракта Овечкина?

– Конечно, всем было интересно. Вся лига ждала. Никто не догадывался до последнего. У меня все спрашивали. Когда он написал, все были очень рады. Это наш лидер. Великий человек для всей лиги. Все были очень рады.

– Подписания Кайру и Така не расценивали как замену ему?

– Знал, что это не влияет на подписание Александра Михайловича. Генменеджер говорил, что будет искать усиление, чтобы команда становилась лучше. Он это и сделал, это очень здорово, – передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.