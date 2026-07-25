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Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос, можно ли представить Овечкина в третьем звене

Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос, можно ли представить Овечкина в третьем звене
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас ответил на вопрос, можно ли представить Александра Овечкина в третьем звене столичного клуба.

– Можете представить Овечкина в третьем звене «Вашингтона»?
– У нас такой коллектив, где я никогда не чувствовал такого разделения. С тем составом, который у нас будет, нужно будет играть и доказывать. Не будешь справляться – будешь получать меньше игрового времени. У нас глубокая равная команда, которая будет работать и доказывать, – передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Протас высказался о продлении контракта Александра Овечкина со столичным клубом.

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