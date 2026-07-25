Форвард «Вашингтона» оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

– Давали советы уезжающим в НХЛ белорусам – Пинчуку, Морозу, Борикову?

– Нет, они ничего не спрашивали. Если будут интересоваться, обязательно помогу, чем смогу. Приятно, что уезжают. Рад, что белорусский хоккей развивается, всё больше игроков получают шансы. Если спросят, помогу, сам не буду лезть.

– Удивило ли вас назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо»?

– Я, как и вы, следил за новостями. Кажется, кандидатура Брылина появилась в самый последний момент. Очень здорово, это серьёзный специалист. Уверен, он принесёт много опыта. Не знаю, кто будет в тренерском штабе. Если вдруг там окажутся белорусы, это окажет большое влияние на наш хоккей. Опыт, который был у Брылина, очень поможет нашему хоккею, – передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.