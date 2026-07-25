«Коннор не отказался бы». Подколзин ответил, пригласит ли Макдэвида на Матч года

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин поделился ожиданиями от Матча года в Санкт-Петербурге.

— Какие ожидания от Матча года?

— Да суперские, конечно. Каждый год в таком мероприятии участвовать, со всеми общаться — это привилегия. Очень здорово. Мы сегодняшний день долго ждали на самом деле, тем более для ребят, которые когда-то играли в Петербурге, чувствуется ответственность, хотят принять хорошо всех. Хоть я и не петербуржец, но долгое время здесь провёл, играл здесь, лето провожу, поэтому не хочется опозориться.

— Есть ли у вас любимчики в команде?

— Да у нас у всех прекрасные отношения. Допустим, с Маратом Хуснутдиновым мы с восьми-девяти лет знакомы, играли вместе в СКА. С Владом Гавриковым близкие друзья. С Мишей Мальцевым давно знакомы, удалось сейчас поиграть, Тёма Панарин… Со всеми хорошие отношения, даже боюсь кого-то забыть.

— На следующий Матч года попробуете пригласить Макдэвида?

— (Смеётся.) Нужно сначала с визой русской разобраться. А так, по большому счёту, я думаю, что Коннор не отказался бы поучаствовать в таком мероприятии, — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.