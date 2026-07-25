Нападающий «Эдмонтона» рассказал, скучал ли по России

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин ответил на вопрос, скучал ли по России.

— Как проходит отпуск? Скучали по стране?

— Да, конечно, но слишком долго уже длится отпуск, честно говоря. Двух месяцев в том году мне было достаточно. В этом году приехал прямо в начале лета и уже как будто хочется обратно на лёд, в сезон.

— Как вам «СКА Арена»?

— Супер! Я пока только один раз прошёлся по ней, сейчас на раскатку пойду, посмотрю полностью, но, конечно, масштабы впечатляют, — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Василий Подколзин поделился ожиданиями от Матча года в Санкт-Петербурге.