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Форвард «Вашингтона»: обидно, что ушёл Карлсон. Лучший защитник в истории клуба

Форвард «Вашингтона»: обидно, что ушёл Карлсон. Лучший защитник в истории клуба
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал уход из клуба защитника Джона Карлсона.

– Ждёте возможностей ещё поиграть с братом в НХЛ?
– Что скрывать, конечно! Провели четыре игры, это было незабываемо. Хотим, чтобы это было как можно чаще. Сейчас важно работать, закрепиться в составе. Дай бог, проведём хороший сезон.

– Состав «Вашингтона» стал моложе, особенно после ухода Джона Карлсона. Чего можно ждать от этой команды?
– Стоит ждать много хорошего. Есть Райан Леонард, Коул Хатсон. Брат, если закрепится. Есть конкуренция от других молодых хоккеистов. В последние годы клуб очень хорошо работает на драфте, много классных игроков взяли. Обидно, что ушёл Карлсон – один из многолетних лидеров, лучший защитник в истории клуба. Двигаемся дальше. Надеюсь, молодые ребята будут прогрессировать. Сам себя ещё в ранг молодых отношу (смеётся), – передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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