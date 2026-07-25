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Форвард «Эдмонтона» оценил победу сборной Испании по футболу на чемпионате мира

Форвард «Эдмонтона» оценил победу сборной Испании по футболу на чемпионате мира
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о победе сборной Испании по футболу на чемпионате мира 2026 года. В финале испанцы обыграли Аргентину со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Следили за чемпионатом мира по футболу? Как вам победа сборной Испании?
— Я, если честно, чуть-чуть расстроился из-за Франции, думал, что она выиграет чемпионат мира, но испанцы — молодцы. Они в полуфинале как хорошо сыграли! Финал, наверное, не самый интересный был, потому что ожидания высоки были, Месси против Ямаля, но всё равно супер, — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Василий Подколзин ответил на вопрос, скучал ли по России.

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