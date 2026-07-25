Форвард «Эдмонтона» оценил победу сборной Испании по футболу на чемпионате мира

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о победе сборной Испании по футболу на чемпионате мира 2026 года. В финале испанцы обыграли Аргентину со счётом 1:0.

— Следили за чемпионатом мира по футболу? Как вам победа сборной Испании?

— Я, если честно, чуть-чуть расстроился из-за Франции, думал, что она выиграет чемпионат мира, но испанцы — молодцы. Они в полуфинале как хорошо сыграли! Финал, наверное, не самый интересный был, потому что ожидания высоки были, Месси против Ямаля, но всё равно супер, — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Ранее Василий Подколзин ответил на вопрос, скучал ли по России.