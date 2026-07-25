Подколзин: в Канаде и Америке хоккей преобладает над футболом

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин ответил на вопрос, популярен ли футбол в Северной Америке.

— Популярен ли футбол в Америке?

— Наверное, нет, я так не скажу. Американский футбол — да, а обычный… я не скажу, что это самый популярный спорт там. Если брать Канаду и Америку, то хоккей всё равно преобладает там над футболом, — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В минувшем регулярном чемпионате 25-летний форвард провёл 82 матча, в которых набрал 37 (19+18) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Подколзина 6 (3+3) очков в шести играх.