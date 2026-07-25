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Форвард «Вашингтона» высказался об отстранении сборной Беларуси от международных турниров

Форвард «Вашингтона» высказался об отстранении сборной Беларуси от международных турниров
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался об отстранении сборной Беларуси от международных турниров.

– Обидно, что сборная Беларуси отстранена? Сейчас были бы хорошие шансы.
– Да, но тяжело загадывать. Нет смысла голословить. Всё больше хоккеистов появляются в НХЛ, КХЛ. Ребята прогрессируют. Могла бы крепкая сборная получиться. Ждём положительных новостей. Уже допустили юниоров, это уже большой шаг. Это один из важнейших возрастов, когда можешь показать себя. И женский хоккей – Беларусь старается это развивать. Важно девчонкам увидеть международный уровень. Ждём, что вернут молодёжную и первую сборные, – передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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