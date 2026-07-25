«Стоит этих денег». Российский защитник «Анахайма» — о рекордном контракте Карлссона

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков высказался о рекордном контракте нападающего «уток» Лео Карлссона.

– Удивил ли новый контракт Лео Карлссона?

– Он полностью этого заслуживает. Прекрасный игрок, стоит этих денег на 100%.

– Поздравили его?

– Конечно. Написал, поздравил. У нас хорошие отношения, – передаёт слова Минтюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Карлссон принял контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 18 млн в год. «Утки» повторили условия, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4».