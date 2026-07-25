Ротенберг: никто не скажет, что вот там, в США, всё лучшее. Нет, у нас в России всё лучшее

Известный тренер Роман Ротенберг высказался об организации Матча года в Санкт-Петербурге.

«Это замечательно, что такие матчи организовываются, надо поблагодарить ребят, что они всех приглашают, всё организовывают. На лучшей арене в мире — в Питере! Когда в своё время мы думали про проект такой арены, хотели, чтобы она была лучшей в мире. Удалось этого достигнуть. И такие матчи со звёздами мирового уровня — это то, что нужно здесь проводить как можно больше и как можно чаще. Благодарю ребят, что они меня пригласили. Будут показывать яркий хоккей, будет отличная атмосфера, и дети увидят будущее — как всё ярко может проходить. И никто не скажет, что вот там, в США, всё лучшее. Нет, у нас в России всё лучшее. И сегодня мы это увидим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.