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Роман Ротенберг рассказал, почему приехал на Матч года с Овечкиным на чёрной «Волге»

Роман Ротенберг рассказал, почему приехал на Матч года с Овечкиным на чёрной «Волге»
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Известный тренер Роман Ротенберг рассказал, почему приехал на Матч года с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на чёрной «Волге».

— На чём вы сегодня приехали на Матч года?
— Мы с Овечкина вместе приехали на чёрной «Волге». Почему чёрная «Волга»? У меня детские воспоминания, ассоциации с олимпийскими чемпионами. Когда я был ещё маленьким мальчиком, мне было лет семь, мы жили здесь, в Ленинградской области. И на чёрной «Волге» приехал олимпийский чемпион по биатлону. Я на всю жизнь запомнил, что чёрная «Волга» ассоциируется с олимпийским золотом.

Сегодня так сложилось, что нам дали возможность приехать на чёрной «Волге». Это такая мотивация на будущее и связь между поколениями.

Вы помните, что раньше чёрную «Волгу» только самые-самые великие могли позволить себе, хоккеисты сборной СССР, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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